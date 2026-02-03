BE-ja po kërkon përsëri administratorë, zbulohet edhe paga - është një punë për tërë jetën
BE-ja po rilanson konkursin e saj të rekrutimit elitar pas një ndërprerjeje shtatëvjeçare në një përpjekje për të gjetur një brez të ri administratorësh të nivelit të lartë, për të ndihmuar në menaxhimin e ekonomisë së dytë më të madhe në botë.
Komisioni Evropian, i cili e mbajti konkursin për herë të fundit në vitin 2019, organizon vlerësimin për të injektuar gjak të ri në korridoret e pushtetit të Brukselit. Një pagë e lartë dhe siguri pune i presin ata që kalojnë testin, transmeton Telegrafi.
"Është një kontratë për jetën", tha András Baneth, partner menaxhues i EU Training, i cili përgatit aplikantët për procesin dhe autor i një libri se si të kalohet testi.
"Kjo është një mundësi e shkëlqyer për avancim të parashikueshëm në karrierë dhe, sigurisht, një pagë dhe gjithçka që shoqërohet me të", shtoi ai.
Kandidatët e suksesshëm janë të kualifikuar për role në gradën "AD-5", të cilat vijnë me një paketë page mujore midis 5,973 dhe 6,758 euro, si dhe mundësinë për të përparuar përmes burokracisë dhe për të marrë role me ndikim në kabinetet e komisionerëve - ekipet elitare të këshilltarëve që peshojnë në fushat kryesore të politikave.
Skema e diplomimit, e destinuar për gjeneralistët, do të hapet të enjten, sipas Zyrës Evropiane të Përzgjedhjes së Personelit (EPSO), dhe do të mbyllet më 10 mars.
Është hera e parë që nga viti 2019 që mbahet konkursi. Procesi përfshin testime psikometrike, një vlerësim të njohurive të BE-së dhe një dorëzim eseje për ata që kalojnë fazat fillestare.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen e ka bërë përparësi t'u japë stafit më të ri dhe më të zellshëm një shans për t'u ngjitur në shkallët e një institucioni, që historikisht ka pasur një hierarki të ngurtë, thanë zyrtarët e Komisionit.
"Është shumë e rëndësishme të sjellësh një grup talentesh më të rinj me një mënyrë të ndryshme të të menduarit", tha një zyrtar i lartë, i cili nuk pranoi të fliste sinqerisht.
"Do të keni shumë nivele të caktuara që dalin në pension dhe duhet të siguroheni që brezi i ardhshëm i nëpunësve publikë po vjen. Sigurisht që kemi nevojë për njerëz që e kuptojnë institucionin, por kemi nevojë edhe për njerëz që i kuptojnë teknologjitë e së ardhmes nga një perspektivë e ndryshme", shtoi ai.
Sipas një zëdhënësi të Komisionit, "pauza e zgjatur" gjatë shtatë viteve të fundit ishte për shkak të një kalimi në testime të plota online. Heqja e një faze të qendrës së vlerësimit do të thotë se "kohëzgjatja e përgjithshme e konkurseve të EPSO-s është shkurtuar".
"Pasi hyra në fuqinë punëtore katër vjet më parë, ky është më në fund shansi im i parë për t'u futur në institucionet [e BE-së], gjë që deri më tani dukej e pamundur", tha një aplikant i mundshëm, i cili mbeti anonim për të shmangur dëmtimin e aplikimit të tij.
"Të gjithë e dinë se pasi të kaloni [konkursin] dhe të gjeni një punë, jeni gati për jetën. Kjo është arsyeja pse fjalë për fjalë të gjithë miqtë e mi do ta shfrytëzojnë këtë mundësi", shtoi ai.
Shumë staf më të ri në fuqinë punëtore të Komisionit prej 33,000 personash aktualisht shërbejnë në role relativisht të pasigurta me kontrata afatshkurtra ose si punonjës të agjencisë, që do të thotë se ata kanë më pak përfitime, pagë më të keqe dhe shumë më pak siguri për të ardhmen e tyre.
Ekzekutivi ka nisur një rishikim të strukturës së tij, të projektuar për të përmirësuar efikasitetin dhe efektivitetin e kostos, me shqetësime se ata që nuk kanë status zyrtar mund të preken negativisht nga një ristrukturim.
Një aplikant i dytë i mundshëm, që punon në sektorin privat, kritikoi parregullsinë e procesit.
“Shpresoj vërtet që këtë herë do të jetë ndryshe për t’u dhënë një shans personave të jashtëm, pasi për momentin sistemi favorizon kandidatët që tashmë punojnë në institucione”, thanë ata.
Baneth, eksperti i testeve, tha se rreth 1,200 aplikantëve do t’u ofrohen drejtpërdrejt vende pune nga një grup aplikantësh që mund të kalojë 50,000.
Të tjerët do të shtohen në një listë rezervë nga e cila “vetëm 30 përqind do t’u ofrohet në të vërtetë një punë… kjo çon në shumë ndjenja negative kur dikush kalon nëpër të gjitha këto dhe prapë nuk mund të jetë i sigurt se do të gjejë një punë”, shtoi ai. /Telegrafi/