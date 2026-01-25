Bayerni po tenton t'ia rrëmbejë Chelseat një talent të madh
Menaxhmenti i Bayern Munich nuk kishte planifikuar në fakt të sillte ndonjë përforcim të jashtëm gjatë afatit kalimtar të dimrit. Megjithatë, sipas një raporti, një transferim i mundshëm po diskutohet pa praninë e publikut.
Bayern Munich, me sa duket, ende ka një interes të madh për Josh Acheampong (19). Sipas The Guardian, interesi i klubit të Mynihut për mbrojtësin e gjithanshëm nga Chelsea mbetet i pandryshuar.
Verën e kaluar, kampionët gjermanë ishin tashmë të interesuar për lojtarin e gjatë me këmbë të djathtë (1.90 metra), por Chelsea nuk donte ta linte të largohej. Sipas raportit, kjo mbetet ende e njëjtë edhe sot.
Megjithatë, liderët e Bundesligës po shqyrtojnë mundësinë e një transferimi konkret për Acheampong, qoftë në verë, qoftë ndoshta edhe këtë dimër.
Një nënshkrim i tillë do t’i lejonte Bayernit, i cili kohët e fundit është përballur me disa lëndime, të “vriste dy zogj me një gur”, pasi Acheampong mund të luajë në çdo pozicion mbrojtës.
Jo vetëm Bayern Munich, por edhe Crystal Palace janë të interesuar për anglezin, i cili ka kontratë deri në vitin 2029, pasi kërkojnë një pasardhës për Marc Guehi, i cili u transferua te Manchester City.
Mundësia për më shumë kohë të rregullt loje mund ta tundojë Acheampong të bëjë një ndryshim situate. Pyetja mbetet nëse Bayern Munich mund t’ia ofrojë këtë. /Telegrafi/