Bayerni nuk ka çmim për lojtarin më të kërkuar: Rummenigge zbuloi rregullin e pashkruar të klubit nga viti 2009
Ylli i Bayern Munich, Michael Olise, po tërheq vëmendje të madhe në treg dhe shifra astronomike deri në 200 milionë euro kanë filluar të përmenden në publik.
Megjithatë, gjiganti bavarez ka një qëndrim të qartë dhe të pakompromis kur bëhet fjalë për shitjen e lojtarëve të tij kryesorë.
Operativi legjendar i Bayernit, Karl-Heinz Rummenigge, foli për interesin për francezin e madh dhe zbuloi një anekdotë interesante nga e kaluara që shpjegon në mënyrë të përsosur politikën aktuale të klubit.
🚨 Rummenigge when asked about €200m for Olise: “In 2009, we had an incredible offer from Chelsea for Franck Ribéry. At the time, it would have been a new world transfer record”.
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2026
Sipas ekspertit më të famshëm të transferimeve, Fabrizio Romano, Rummenigge bëri një paralele me situatën përreth Franck Riberyt 15 vjet më parë.
"Në vitin 2009, patëm një ofertë të jashtëzakonshme nga Chelsea për Franck Ribery. Në atë kohë, do të kishte qenë një rekord i ri botëror për transferime. Pastaj ia paraqita atë ofertë drejtorit tonë të atëhershëm financiar, Karl Hopfner, dhe Uli Hoeness. E diskutuam për dy orë, duke u përpjekur të kuptonim se çfarë të bënim", kujtoi Rummenigge.
Ishte ky takim që përcaktoi vizionin afatgjatë të klubit të Allianz Arenës.
"Atë ditë morëm një vendim themelor - që në të ardhmen nuk do të shisnim kurrë një lojtar që do të na mungonte në fushë."
Rummenigge u dërgoi kështu një mesazh të qartë të gjithë gjigantëve evropianë që shpresojnë se mund ta “thyejnë” menaxhimin e Bayernit me para kur bëhet fjalë për Michael Olise.
"Ky rregull i pashkruar është ende i vlefshëm sot. Për një lojtar si Olise, nuk ka çmim nga i cili do të hiqnim dorë", përfundoi Rummenigge. /Telegrafi/