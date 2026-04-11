“Bayerni ka një përparësi”, Shkumbin Pireva analizon ndeshjen Bayern-Real Madrid
Në episodin më të ri të podcastit "Arena e Yjeve", gazetarët e Telegrafit kanë analizuar ndeshjet dhe zhvillimet më të fundit në Ligën e Kampionëve, duke sjellë diskutime të thella rreth skuadrave favorite dhe momenteve vendimtare të kompeticionit.
Gazetari Shkumbin Pireva ka analizuar ndeshjen Real Madrid-Bayern Munich ku ka vënë në pah një gabim që sipas tij e ka bërë trajneri madrilen Alvaro Arbeloa.
“Po besoj që një gabim, ndoshta nuk jam askushi ta kritikoj Alvaro Arbeloan, por po besoj që pasi e kemi parë ndeshjen ka rezultuar shuëm gabim vendosja e Pitarch në këtë ndeshje”.
“Përkundër që ka luajtur lojë të mirë me Manchester Cityn, por edhe me Cityn ka bërë gabime. Ndoshta shumë lojtar i ri me i dhënë kaq shumë presion, pasi e kemi parë tri-katër herë e ka humbur topin në zona të rrezikshme”.
“Në këtë rast po besoj që në ndeshje të nivelit kaq të lartë dhe me një kundërshtar kaq të fortë, po besoj që ndoshta është dashtë një fanellë titullari me ia dhënë Camavingës”, ka thënë mes tjerash Pireva.
