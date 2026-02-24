Bayern Munich synon të transferojë yllin e madh të Liverpoolit
Bayern Munich ka vënë syrin tek Joe Gomez, qendërmbrojtësi i Liverpoolit, si një përforcim i mundshëm për sezonin e ardhshëm.
Megjithëse drejtuesit bavarezë kanë siguruar rinovimin e Dayot Upamecano, ata nuk e përjashtojnë mundësinë e përforcimit të mbrojtjes dhe e shikojnë futbollistin ndërkombëtar anglez 28-vjeçar si një opsion tërheqës.
Megjithatë, aktivizimi i tij nuk do të jetë i menjëhershëm: do të veprohet vetëm nëse ka largime në mbrojtje ose nëse prioritetet e tjera të klubit nuk realizohen.
Në Liverpool, situata e lojtarit duket e ndërlikuar, me kontratë deri në 2027, Gomez ka humbur rolin kryesor nën drejtimin e Arne Slot, duke luajtur vetëm 743 minuta në 20 ndeshje këtë sezon.
Kjo mund të lehtësojë largimin e tij, dhe klubi anglez e sheh me sy të mirë një shitje gjatë verës përpara se të hyjë në vitin e fundit të kontratës.
Bayerni përballet me konkurrencë në këtë operacion, kryesisht nga Milan, që aktualisht udhëheq negociatat për qendërmbrojtësin britanik.
Italianët po avancojnë në kontakte më të sigurta dhe i ofrojnë lojtarit mundësinë për të rikuperuar rolin kryesor, që ka humbur në Ligën Premier.
Tani vendimi i takon vetë Gomez, i cili duhet të zgjedhë mes një projekti në Serie A ose të presë ofertën përfundimtare të Bayernit.
Ajo që duket e sigurt është se e ardhmja e tij do të jetë larg ‘Anfield’. /Telegrafi/