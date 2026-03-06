Bayern Munich refuzon një ofertë marramendëse për yllin e tyre
Michael Olise është kthyer në një nga objektivat kryesorë të Liverpoolit për afatin kalimtar verorë.
Drejtuesit e klubit anglez e shohin sulmuesin francez të Bayern Munich si pasuesin ideal të Mohamed Salah, i cili për vite me radhë ka qenë figura kryesore e repartit ofensiv në “Anfield”.
Për këtë arsye, Liverpooli është i gatshëm të bëjë një investim të madh për ta bindur klubin bavarez të heqë dorë nga lojtari.
Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, drejtuesit e Liverpoolit kanë paraqitur një ofertë që arrin rreth 150 milionë euro për transferimin e Olise.
Megjithatë, reagimi i klubit nga Mynihu ka qenë i menjëhershëm dhe i prerë. Bayern Munich e ka refuzuar menjëherë propozimin, duke theksuar se lojtari konsiderohet pjesë thelbësore e projektit sportiv dhe nuk është në shitje.
Olise është konsoliduar si një nga lojtarët më të rrezikshëm dhe më kreativë në futbollin evropian.
Aftësia e tij për të dribluar kundërshtarët, për të krijuar raste shënimi dhe për të bërë diferencën në zonën sulmuese e ka kthyer në një nga elementët më të rëndësishëm të skuadrës bavareze.
Për këtë arsye, drejtuesit e Bayernit e shohin atë si një shtyllë për të tashmen dhe të ardhmen e klubit.
Megjithatë, në “Anfield” nuk duken të gatshëm të heqin dorë nga ky objektiv. Liverpooli po shqyrton mundësinë për të përmirësuar ofertën financiare, duke kaluar shifrën e 150 milionë eurove.
Një tjetër opsion që mund të hapë negociatat është përfshirja e Cody Gakpo në marrëveshje, pasi sulmuesi holandez vlerësohet nga drejtuesit e Bayern.
Interesimi i Liverpoolit për Olise tregon qartë ambicien e klubit anglez për të ndërtuar një skuadër konkurruese për vitet e ardhshme. Megjithatë, bindja e Bayern Munich për ta lënë të lirë lojtarin pritet të jetë një mision shumë i vështirë.
Nëse Liverpooli vendos të rrisë presionin me një ofertë të re, emri i Olise mund të shndërrohet në një nga sagat më të mëdha të afatit kalimtar të verës. /Telegrafi/