Bayern Munich i bashkohet klubeve angleze në garën për transferimin e yllit të Newcastle
Anthony Gordon i Newcastle United po shfaqet si një nga objektivat kryesorë të transferimeve për klubet më të mëdha të Europës në prag të afatit veror.
Reprezentuesi anglez ka shpërthyer në sezonet e fundit, duke u shndërruar në një nga sulmuesit më dinamikë të skuadrës së tij, falë shpejtësisë elektrizuese, aftësisë për të çarë mbrojtjet dhe rritjes së ndjeshme të numrit të golave.
Me rritjen e konkurrencës për shërbimet e tij, sinjalet tregojnë për një betejë të ashpër në afatin kalimtar. Interesi nuk kufizohet më vetëm te klubet e Ligës Premier, por tashmë shtrihet edhe te gjigantët e futbollit evropian.
Bayern Munich tashmë ka hapur bisedime me agjentët e lojtarit, duke theksuar seriozitetin e klubit gjerman për të siguruar shërbimet e 25-vjeçarit, sipas raportimeve të CaughtOffside.
Problemet e vazhdueshme financiare të Newcastle mund të detyrojnë një riorganizim të skuadrës, çka do të thotë se oferta tërheqëse për lojtarë kyç si Gordon mund të jenë të vështira për t’u refuzuar.
Interesi i Bayern Munich nënvizon reputacionin e tij edhe jashtë Anglisë, duke marrë parasysh historinë e klubit gjerman në zhvillimin dhe blerjen e sulmuesve anësorë të nivelit të lartë.
Disa vëzhgues bëjnë krahasime mes një kalimi të mundshëm të Gordon jashtë Ligës Premier dhe suksesit të lojtarëve që kanë përfituar nga sfida të reja, si Michael Olise, i cili shkëlqeu pas kalimit në një ambient të ri jashtë zonës së tij të rehatisë.
Këtë sezon, ai ka shënuar 17 gola për Newcastle në të gjitha garat, duke konfirmuar rritjen e tij si golashënues, ndërkohë që ka ruajtur edhe disiplinën në fazën defensive dhe presingun intensiv që e karakterizon një sulmues modern./Telegrafi/