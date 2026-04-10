Goditje e rëndë për Bayernin, ylli i skuadrës humbet ndeshjen e kthimit ndaj Real Madridit
Bayern Munich ka humbur një nga opsionet e saj në repartin ofensiv përpara ndeshjes së kthimit ndaj Real Madrid në çerekfinale të Ligës së Kampionëve.
Skuadra e drejtuar nga Vincent Kompany hyn në këtë përballje në ‘Allianz Arena’ si favorite e fortë, pasi siguroi një fitore 2-1 në ‘Santiago Bernabeu’.
‘Los Blancos’ u përpoqën të përcjellin mesazhin se besojnë te përmbysja në ndeshjen e ardhshme dhe, pavarësisht se u dominuan për pjesën më të madhe të takimit, reaguan fuqishëm në minutat e fundit.
Një goditje e rëndë për madrilenët është mungesa e mesfushorit kyç Aurelien Tchouameni, i cili do të mungojë për shkak pezullimi.
Ndërkohë, Bayern Munich konfirmoi zyrtarisht të premten se talenti 18-vjeçar Lennart Karl ka pësuar një dëmtim muskulor në kofshën e djathtë.
Lennart Karl (Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel) wird dem FC Bayern rund drei Wochen fehlen. @SkySportDE
— Kerry Hau (@kerry_hau) April 10, 2026
Sipas raportimeve të Sky Sport DE, ky dëmtim do ta mbajë jashtë fushave për rreth tre javë, duke bërë që ai të humbasë përballjen ndaj Real Madrid të mërkurën, si dhe potencialisht ndeshjen e parë të një gjysmëfinaleje të Ligës së Kampionëve.
Duke folur përpara përballjes së fundjavës ndaj St. Pauli, Kompany konfirmoi se do të bëjë një ose dy rotacione në formacion, ndërsa shtoi se skuadra e tij mund të luajë edhe më mirë sesa në ‘Bernabeu’.
Para udhëtimit në Madrid, kishte shqetësime për një dëmtim në kyçin e këmbës të sulmuesit kryesor Harry Kane. Megjithatë, duket se anglezi i ka shpëtuar pasojave serioze, pavarësisht se luajti i dëmtuar./Telegrafi/