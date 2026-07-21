Bashkëshortja e Messit pas humbjes së Argjentinës në Botëror: Të admiroj më shumë sesa mund ta përshkruajnë fjalët
Bashkëshortja e Lionel Messit, Antonela Roccuzzo, ka reaguar në rrjetet sociale pas humbjes së Argjentinës ndaj Spanjës në finalen e Kupës së Botës, duke i dërguar mesazhe mbështetjeje bashkëshortit të saj.
Në Instagram, ajo publikoi disa fotografi të Messit dhe shkroi fjalë plot krenari për të, duke theksuar se ai do të jetë gjithmonë më i miri jo vetëm për talentin e tij, por edhe për përkushtimin dhe forcën që ka treguar gjatë gjithë karrierës.
Antonela vlerësoi faktin që Messi nuk është dorëzuar kurrë dhe se gjithmonë ka luftuar deri në sekondën e fundit, pavarësisht sfidave me të cilat është përballur.
Foto: Instagram
Ajo shtoi se Messi është një shembull për fëmijët e tyre dhe një frymëzim për miliona njerëz në mbarë botën, ndërsa u shpreh krenare që ndan jetën me të.
“Të admiroj më shumë sesa mund ta përshkruajnë fjalët dhe ndihem jashtëzakonisht krenare që ecim së bashku në këtë jetë”, shkroi ajo në mesazh.
Në finalen e Botërorit, Spanja triumfoi ndaj Argjentinës me rezultatin 1-0 pas vazhdimeve, duke fituar për herë të dytë titullin e kampionit të botës.
Lionel Messi dhe Antonela Roccuzzo janë të martuar që nga viti 2017 dhe kanë tre djem: Thiago, Mateo dhe Ciro. /Telegrafi/