Barcelona vendos çmimin e largimit të një prej yjeve të klubit
E ardhmja e Marc Casados te Barcelona duket se është drejt fundit, pasi mesfushori i dalë nga akademia La Masia nuk bën pjesë në planet e trajnerit Hansi Flick për sezonin e ardhshëm.
Sipas planifikimit të ri sportiv, largimi i tij gjatë afatit kalimtar të verës konsiderohet shumë i mundshëm.
Pavarësisht disa mundësive të dhëna me ekipin e parë, Casado nuk ka arritur të fitojë një rol të qëndrueshëm dhe as të bindë plotësisht stafin teknik.
Në një klub me konkurrencë të lartë si Barcelona, mungesa e vazhdimësisë dhe minutazhit ka ndikuar drejtpërdrejt në zhvillimin e tij dhe në aftësinë për të treguar potencialin e plotë.
Trajneri Hansi Flick po ndërton një mesfushë me profile të qarta dhe me nivel të menjëhershëm performance, dhe në këtë skemë, Casado nuk është pjesë e projektit.
Klubi, në bashkëpunim me trajnerin, ka nisur tashmë punën për gjetjen e një zgjidhjeje të përshtatshme për të dy palët.
Megjithatë, lojtari mbetet i vlerësuar në treg dhe disa klube kanë shfaqur interes për të.
Barcelona e ka vendosur çmimin e tij rreth 30 milionë euro, duke marrë parasysh formimin e tij në akademi dhe potencialin e konsideruar ende të lartë.
Në varësi të ofertave, nuk përjashtohet mundësia e negociimit të kësaj shume.
Gjatë verës pritet të merret vendimi përfundimtar, i cili mund të shënojë fundin e aventurës së tij në ‘Camp Nou’ dhe nisjen e një kapitulli të ri në karrierën e tij, me synimin për të fituar më shumë minuta dhe vazhdimësi në një skuadër tjetër.
Barcelona, nga ana e saj, vazhdon riorganizimin e ekipit nën drejtimin e Flick, ku disa largime janë pjesë e procesit të rindërtimit. /Telegrafi/