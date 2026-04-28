E ardhmja e Marc Casados te Barcelona duket se është drejt fundit, pasi mesfushori i dalë nga akademia La Masia nuk bën pjesë në planet e trajnerit Hansi Flick për sezonin e ardhshëm.

Sipas planifikimit të ri sportiv, largimi i tij gjatë afatit kalimtar të verës konsiderohet shumë i mundshëm.

Pavarësisht disa mundësive të dhëna me ekipin e parë, Casado nuk ka arritur të fitojë një rol të qëndrueshëm dhe as të bindë plotësisht stafin teknik.

Në një klub me konkurrencë të lartë si Barcelona, mungesa e vazhdimësisë dhe minutazhit ka ndikuar drejtpërdrejt në zhvillimin e tij dhe në aftësinë për të treguar potencialin e plotë.

Trajneri Hansi Flick po ndërton një mesfushë me profile të qarta dhe me nivel të menjëhershëm performance, dhe në këtë skemë, Casado nuk është pjesë e projektit.

Klubi, në bashkëpunim me trajnerin, ka nisur tashmë punën për gjetjen e një zgjidhjeje të përshtatshme për të dy palët.

Megjithatë, lojtari mbetet i vlerësuar në treg dhe disa klube kanë shfaqur interes për të.

Barcelona e ka vendosur çmimin e tij rreth 30 milionë euro, duke marrë parasysh formimin e tij në akademi dhe potencialin e konsideruar ende të lartë.

Ndryshime të mëdha te Barcelona – këta janë pesë yjet që pritet të largohen nga klubi

Në varësi të ofertave, nuk përjashtohet mundësia e negociimit të kësaj shume.

Gjatë verës pritet të merret vendimi përfundimtar, i cili mund të shënojë fundin e aventurës së tij në ‘Camp Nou’ dhe nisjen e një kapitulli të ri në karrierën e tij, me synimin për të fituar më shumë minuta dhe vazhdimësi në një skuadër tjetër.

Barcelona, nga ana e saj, vazhdon riorganizimin e ekipit nën drejtimin e Flick, ku disa largime janë pjesë e procesit të rindërtimit.

