Barcelona synon yllin e Borussia Dortmundit, transferimi kushton 75 milionë euro
Barcelona po monitoron nga afër mesfushorin e Borussia Dortmundit, Felix Nmecha, në një operacion që mund të shndërrohet në një nga lëvizjet më të bujshme të afatit kalimtar.
Sipas raportimeve nga mediat spanjolle, presidenti i Barcelonës, Joan Laporta, është një admirues i madh i profilit të 25-vjeçarit gjerman, i cili konsiderohet si një përforcim ideal për repartin e mesfushës. Megjithatë, transferimi i tij nuk do të jetë aspak i lehtë, pasi Borussia Dortmundi vlerëson kartonin e lojtarit rreth 75 milionë euro.
Nmecha shihet si një futbollist që mund t’i ofrojë Barcelonës forcë fizike, energji dhe aftësi për të thyer linjat kundërshtare, duke ruajtur njëkohësisht ekuilibrin në lojë.
Ai mund të aktivizohet në disa role të mesfushës dhe konsiderohet një lojtar me potencial të madh për zhvillim të mëtejshëm.
Megjithatë, aspekti financiar mbetet pengesa kryesore për klubin katalanas. Nmecha ka kontratë me Borussia Dortmundin deri më 30 qershor 2030, gjë që i jep klubit gjerman një pozitë të fortë në negociata.
Për të realizuar një transferim të kësaj përmase, Barcelona do të duhet të krijojë hapësira financiare përmes shitjeve dhe menaxhimit të kujdesshëm të pagave.
Dortmundi është i vetëdijshëm për vlerën e mesfushorit, jo vetëm për shkak të paraqitjeve të tij, por edhe për shkak të moshës dhe kontratës afatgjatë.
Klubi gjerman ka ndërtuar reputacionin e tij mbi zhvillimin dhe shitjen e lojtarëve me çmime të larta, ndaj nuk pritet të ulë ndjeshëm kërkesat financiare.
Në kampin blaugrana ekziston bindja se Nmecha mund të rrisë nivelin konkurrues të skuadrës dhe të jetë një pjesë e rëndësishme e projektit afatgjatë.
Megjithatë, çdo hap drejt transferimit të tij do të varet nga mundësitë ekonomike të klubit dhe prioritetet e afatit kalimtar.
Aktualisht, 75 milionë euro mbeten pengesa kryesore në këtë operacion. Barcelona e vlerëson lart mesfushorin gjerman, por mbetet për t’u parë nëse do të arrijë të krijojë kushtet e nevojshme për të bindur Borussia Dortmundin që të lejojë largimin e njërit prej lojtarëve më të rëndësishëm të skuadrës. /Telegrafi/