Barcelona refuzon ofertën prej 120 milionë eurosh për yllin e madh
Barcelona ka marrë një vendim të prerë mes zhurmës së afatit kalimtar, duke refuzuar një ofertë prej 120 milionë eurosh nga Manchester United për mesfushorin Fermin Lopez.
Ky veprim konfirmon vlerësimin e lartë që klubi katalanas i jep lojtarit, i cili është shndërruar në një nga elementët me më shumë potencial në skuadër.
Pavarësisht se bëhej fjalë për një shumë të konsiderueshme, drejtuesit sportivë e konsiderojnë shitjen e tij në këtë moment si një gabim strategjik.
Fermín López jo vetëm që është rritur si alternativë konkurruese, por është konsoliduar si një futbollist që përfaqëson identitetin e klubit: intensiv në presion, vertikal në lojë dhe me personalitet për të ndikuar në ndeshje të mëdha.
Manchester United synonte të përfitonte nga shpërthimi i tij për të siguruar një mesfushor modern, me aftësi shënuese dhe energji të lartë, por është përballur me një refuzim të qartë.
As shifra prej 120 milionë eurosh nuk ka ndryshuar planin e klubit katalanas.
Barcelona e sheh Fermin Lopez si shumë më tepër sesa një mundësi përfitimi financiar.
Në një skuadër që kërkon ekuilibër mes talentit të ri dhe performancës së menjëhershme, ai ofron një kombinim të vlefshëm. Mund të luajë si mesfushor i brendshëm, organizator apo edhe të spostohet në krah për të depërtuar nga linja e dytë. Aftësia për të hyrë në zonë, për të sulmuar hapësirat dhe për të mbajtur ritmin e lojës e kanë bërë gjithnjë e më të rëndësishëm.
Megjithëse një shumë e tillë mund të ndryshojë planet financiare të shumë klubeve, përfshirë edhe Barcelonën që vijon të monitorojë situatën ekonomike, mesazhi i brendshëm ka qenë i prerë: jo çdo lojtar me treg duhet të shitet.
Klubi synon të ndërtojë rreth futbollistëve të formuar brenda dhe me potencial afatgjatë, jo t’i shesë sapo shfaqet një ofertë e majme.
Qëndrimi për të mbajtur Lopez dërgon një sinjal të fortë si brenda skuadrës ashtu edhe në treg.
Barcelona nuk dëshiron të perceptohet si një klub shitës kur bëhet fjalë për talentet e saj më të mirë. Edhe pse Manchester United mund të rikthehet me oferta të reja, qëndrimi aktual mbetet i pandryshuar, lojtari nuk është në shitje.
Refuzimi i një oferte të tillë përfaqëson një deklaratë të qartë besimi ndaj një futbollisti që tashmë konsiderohet pjesë thelbësore e së ardhmes së klubit. /Telegrafi/