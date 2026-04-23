Barcelona praktikisht arrin marrëveshje për transferimin e parë të verës
Barcelona ka arritur praktikisht marrëveshje për kushtet personale me yllin e Interit Alessandro Bastonin, kështu së paku raporton “Diario Sport”.
Qendërmbrojtësi italian është objektivi kryesor i katalanasve për të përforcuar krahun e majtë të mbrojtjes, sidomos pas largimit të Inigo Martinez.
Raportimet tregojnë se një kontratë pesëvjeçare, deri në vitin 2031, është shumë pranë finalizimit mes lojtarit dhe klubit.
Drejtori sportiv Deco ka qenë prej kohësh admirues i Bastonit dhe ka shtyrë fort për transferimin e tij.
Megjithatë, pengesa kryesore mbeten negociatat me Interin, i cili pritet të kërkojë rreth 70 milionë euro për kartonin e mbrojtësit.
Barcelona po shqyrton opsione për ta ulur këtë shumë, duke përfshirë edhe lojtarë të rinj në marrëveshje.
Me dëshirën e Bastonit për t’u transferuar, tani gjithçka varet nga arritja e një marrëveshjeje përfundimtare mes dy klubeve./Telegrafi/