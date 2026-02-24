Barcelona po përgatit 60 milionë euro për të përfunduar një transferim
Barcelona po përgatit një ofertë rreth 60 milionë euro për të siguruar shërbimet e talentit belg Malick Fofana, aktualisht pjesë e Lyon në Ligue 1.
Sulmuesi 20-vjeçar konsiderohet si një nga talentet më premtues në kampionatin francez dhe shihet si një investim strategjik për të ardhmen e klubit katalanas.
Drejtuesit sportivë të Barcelonës e vlerësojnë Fofanën për shpejtësinë, aftësinë në duelet një kundër një dhe fleksibilitetin në repartin ofensiv.
Profili i tij shihet si më afatgjatë dhe me potencial më të madh zhvillimi krahasuar me alternativa të tjera më të njohura në treg, si për shembull Marcus Rashford i Manchester United.
Interesi i Barcelonës vjen në një moment delikat institucional, pasi çdo vendim madhor financiar lidhet me zhvillimet e brendshme dhe drejtimin e ardhshëm të klubit.
Edhe pse Fofana ka kaluar një dëmtim në kyçin e këmbës gjatë këtij sezoni, kjo nuk e ka zbehur interesin e klubit spanjoll.
Përkundrazi, situata mund të krijojë hapësirë për negociata më të favorshme financiare me Lyonin, i cili përballet me presion për të balancuar financat.
Kontrata e lojtarit me klubin francez është e vlefshme deri në vitin 2028.
Sezonin e kaluar, Fofana realizoi 11 gola dhe dhuroi 6 asistime, statistika që kanë bindur drejtuesit katalanas për të ndërmarrë një investim të konsiderueshëm.
Fofana konsiderohet një lojtar me pjekuri taktike për moshën e tij dhe tashmë ka debutuar me Kombëtaren e Belgjikës, çka konfirmon se është i gatshëm për skenën më të madhe evropiane.
Nëse transferimi realizohet, ai do të përfaqësonte një sinjal të qartë ambicieje nga ana e Barcelonës, që synon të ndërtojë një skuadër konkurruese për të ardhmen duke investuar në talente të reja me potencial të lartë zhvillimi. /Telegrafi/