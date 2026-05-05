Barcelona po interesohet për transferimin e yllit të Newcastles
Barcelona po intensifikon kërkimet për një sulmues të krahut të majtë për afatin kalimtar të verës, teksa disa emra tashmë janë në listën e dëshirave të klubit katalanas.
Një nga opsionet që duket se ka rënë nga lista është Marcus Rashford, pasi Barcelona nuk pritet të finalizojë transferimin e tij nga Manchester United. Për këtë arsye, drejtuesit e klubit janë duke shqyrtuar alternativa të tjera për të përforcuar repartin ofensiv.
Sipas raportimeve të RAC1, emri më i fundit që i është shtuar listës është ai i Anthony Gordon, sulmuesit të Newcastle United. Anglezi ka tërhequr vëmendjen me paraqitjet e tij të shkëlqyera këtë sezon.
25-vjeçari ka realizuar 17 gola dhe ka dhënë pesë asistime në të gjitha garat, ndërsa ka qenë veçanërisht i spikatur në Ligën e Kampionëve, ku ka kontribuar me 10 gola dhe dy asistime. Mes tyre spikat edhe goli i shënuar kundër Barcelonës në fazën e grupeve.
Interesimi për Gordon nuk vjen vetëm nga Barcelona, pasi edhe Bayern Munich po monitoron situatën e tij. Vlera e kartonit të sulmuesit anglez raportohet të jetë rreth 85 milionë euro, çka e bën transferimin e tij një sfidë të madhe financiare.
Mbetet të shihet nëse Barcelona do të arrijë të sigurojë shërbimet e Gordon, apo do të orientohet drejt alternativave të tjera në merkato./Telegrafi/