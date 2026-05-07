Barcelona nuk do ta blejë, por një gjigant anglez e do transferimin e Marcus Rashford
Barcelona nuk pritet të vazhdojë me blerjen e Marcus Rashford, duke hapur kështu mundësi që ai të ndryshojë ambient gjatë verës.
Sulmuesi anglez, i cili aktualisht është në huazim nga Manchester United, ka regjistruar 13 gola dhe 14 asiste në 46 ndeshje, por forma e tij është konsideruar e paqëndrueshme gjatë pjesës së dytë të sezonit. Kjo ka bërë që Barcelona të rishqyrtojë opsionin e blerjes prej rreth 30 milionë eurosh.
Sipas raportimeve nga The Sun dhe Daily Mail, Manchester United nuk po llogarit më në Rashford për sezonin e ardhshëm dhe është i hapur për ta shitur atë, pavarësisht kontratës së tij që zgjat deri në vitin 2028.
Në këtë situatë, një tjetër klub i madh anglez është futur në garë dhe ata janë finalistët e Ligës së Kampionëve dhe me shumë gjasë kampionët e ri të Anglisë, Arsenal.
Skuadra londineze po e monitoron nga afër situatën e tij dhe po e konsideron Rashfordin si një opsion serioz për krahun e majtë të sulmit, ku aktualisht as Leandro Trossard dhe as Gabriel Martinelli nuk kanë bindur plotësisht si titullarë të padiskutueshëm.
Arsenali, i cili po ndërton skuadrën për të konkurruar në nivelin më të lartë evropian, shihet si një destinacion i mundshëm për Rashfordin nëse Barcelona nuk e aktivizon opsionin e blerjes.
Në këtë mënyrë, e ardhmja e sulmuesit anglez mbetet e hapur, me Ligën Premier që duket si skena më e mundshme për hapin e tij të radhës. /Telegrafi/