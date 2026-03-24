Barcelona merr një lajm të mirë, dy yjet afër rikthimit nga lëndimi
Barcelonës i është dhënë një nxitje në kohë për lëndimet përpara një serie ndeshjesh vendimtare, me Alejandro Balde dhe Jules Kounde që janë afër rikthimit.
Klubi katalunas është optimist se dyshja mund të jetë e disponueshme pas pushimit ndërkombëtar kundër Atletico Madrid, duke i ofruar një lehtësim Hansi Flick pas pengesave të fundit.
Balde është pak përpara afatit të rikuperimit të tij, ndërsa Kounde gjithashtu ka një shans të fortë për t'u paraqitur pavarësisht një afati kohor më të ndërlikuar.
Megjithatë, rikthimi i Frenkie de Jong po trajtohet me më shumë kujdes, me mesfushorin që ka më shumë gjasa të synojë një rikthim të mëvonshëm sesa të rrezikojë të kthehet shumë shpejt.
Ndryshe, Barcelona ka arritur t’i relativizojë mirë mungesat e këtyre dy mbrojtësve, duke përdorur Ronald Araujon në krahun e djathtë dhe Joao Cancelon në të majtin. /Telegrafi/