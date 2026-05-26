Barcelona ka gati zëvendësuesin e Koundes nëse francezi vendos të largohet
Barcelona e siguroi edhe një herë titullin e La Ligës këtë vit, pasi e la pas Real Madridin gjatë gjithë sezonit, por trajneri Hansi Flick ka pranuar se ishte një “sezon i vështirë”, me disa gjëra që nuk shkuan sipas planit.
Një pjesë e madhe e kësaj lidhej me dëmtimet, por edhe në aspektin e paraqitjeve, katalanasit patën vështirësi të arrijnë nivelin e sezonit të kaluar.
Një nga pozicionet që shkaktoi më së shumti shqetësim te blaugranasit ishin krahët e mbrojtjes.
Në të majtë, forma e Alejandro Baldes ra, ndërsa Joao Cancelo e la pas në gjysmën e dytë të sezonit, pasi u transferua në huazim nga Al-Hilal.
Në anën tjetër, Jules Kounde pati probleme me formën gjatë gjithë sezonit dhe, në ndeshjen vendimtare për titullin, Flick e zgjodhi Eric Garcian para tij në rolin e mbrojtësit të djathtë.
Ka pasur gjithashtu raportime se Barcelona po planifikon ta përdorë Garcian në atë pozicion edhe sezonin e ardhshëm.
Paralelisht me këtë, ekziston ideja se Barcelona do të dëgjojë ofertat për si Kounde ashtu edhe Balde këtë verë, teksa kërkon të gjenerojë fonde në tregun e transferimeve.
Megjithatë, kampi i Koundes ka deklaruar se ai nuk ka dëshirë të largohet, ndërsa i kanë mbetur edhe katër vite në kontratë.
Sipas Sport Mediaset, Barcelona po e monitoron nga afër situatën e Denzel Dumfries këtë verë.
Chelsea dhe Liverpool po ashtu po e mbajnë nën vëzhgim Dumfriesin, i cili mund të lejohet të largohet nga Interi për vetëm 25 milionë euro.
Dumfries ishte figurë kyçe teksa Interi fitoi Scudetton këtë sezon, duke zhvilluar 28 paraqitje dhe duke shënuar pesë gola, si dhe duke dhënë dy asistime./Telegrafi/