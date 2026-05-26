Atletico Madridi interesohet për shërbimet e yllit të Barcelonës
Sipas Carlos Monfort nga Sport, Atletico Madridi ka shprehur sërish interesim për mesfushorin e Barcelonës, Marc Casado.
Presidenti i “Los Rojiblancos”, Enrique Cerezo, thuhet se ka biseduar me homologun e tij te Barça, Joan Laporta, disa javë më parë për ta rikonfirmuar interesimin për talentin e dalë nga La Masia.
Barcelona pritet të ketë një afat kalimtar të ngarkuar. Klubi ka nevojë të bëjë disa shitje dhe të gjenerojë të ardhura, ndërsa një emër që po pritet gjithnjë e më shumë të bëhet pjesë e diskutimeve të transferimeve është pikërisht Casado.
Mesfushori i ri aktualisht konsiderohet ndër lojtarët më të mundshëm për t’u larguar nga klubi, pas një sezoni në të cilin pati vështirësi të marrë rol të rëndësishëm nën drejtimin e Hansi Flick.
Dhe, sipas raportimit, Atletico Madridi ka vendosur ta rinovojë interesimin për ta transferuar produktin e La Masias në afatin kalimtar të verës.
Në mes të prillit, presidenti i Atleticos, Cerezo, thuhet se ka kontaktuar personalisht Laportën për t’ia komunikuar interesimin e klubit për lojtarin.
Barcelona kishte qenë prej kohësh në dijeni të interesimit të Atleticos, por ky kontakt shërbeu për të konfirmuar se klubi nga kryeqyteti vazhdon ta monitorojë nga afër situatën e mesfushorit.
Profili i Casados vlerësohet shumë te Atletico Madridi, veçanërisht nga trajneri Diego Simeone.
“Colchoneros” besojnë se vendosmëria dhe etika e tij e punës përshtaten natyrshëm me stilin dhe filozofinë e skuadrës./Telegrafi/