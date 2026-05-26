Rio Ferdinand këshillon Man United ta transferojë yllin e Barcelonës
Legjenda e Manchester United, Rio Ferdinand, i ka bërë thirrje ish-klubit të tij që ta transferojë sulmuesin e Barcelonës, Robert Lewandowski, si lojtar të lirë këtë verë.
Me Michael Carrick tashmë të konfirmuar përfundimisht në krye dhe teksa po përgatitet për rikthimin në Ligën e Kampionëve, Ferdinand beson se veterani pjellor do të ishte mentori i përkryer për Benjamin Seskon, ndërsa “Djajtë e Kuq” synojnë të forcojnë opsionet e tyre në sulm.
Ferdinand ka këshilluar Manchester United të ndjekë një marrëveshje verore për Lewandowskin, i cili pritet të largohet nga Barcelona pas një periudhe katërvjeçare shumë produktive.
Duke folur në kanalin e tij në YouTube, ish-mbrojtësi shpjegoi pse 37-vjeçari do të ishte një përforcim ideal për skuadrën e Carrick, përpara rikthimit të tyre në Ligën e Kampionëve.
“Lewandowski nuk është aspak një ide e keqe, nëse ata do të marrin edhe një sulmues tjetër. Nëse e sjellim atë, shikoni përvojën që ka, sa shumë do të mësojë Sesko”, u shpreh Ferdinand.
United tashmë kanë investuar një shumë të konsiderueshme, 74 milionë funte, për Seskon pas ardhjes së tij nga Leipzig.
Sulmuesi 22-vjeçar fillimisht pati vështirësi, por më pas e gjeti formën nën drejtimin e Carrick, duke realizuar 12 gola dhe një asistim në 32 paraqitje në të gjitha garat këtë sezon, përfshirë 11 gola në Ligën Premier.
Për ta mbrojtur këtë investim, Ferdinand beson se ylli i Barcelonës mund të luajë një rol vendimtar.
“Nëse besoni se Sesko është njeriu për pesë vitet e ardhshme, atëherë sa shumë mund të mësojë ai prapa Lewandowskit, i cili është një njeri i mrekullueshëm dhe modest. Ai do ta mësonte dhe do t’ia tregonte Seskos rrugën, duke e ndihmuar të luajë”, shtoi Ferdinand./Telegrafi/