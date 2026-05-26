Barcelona po përgatitet për negociata të reja me Man Utd për Rashford
Barcelona po përgatit bisedime të reja me Manchester United për një marrëveshje të përhershme për Marcus Rashford, pasi ka rënë dakord për kushtet personale me sulmuesin anglez.
Hansi Flick e sheh Rashfordin si një pjesë kyçe të planeve të tij në fazën ofensive, por United mbetet i palëkundur në vlerësimin prej 30 milionë eurosh.
Blaugranasit po i intensifikon përpjekjet për ta transferuar Rashfordin përfundimisht, pas periudhës së tij produktive në huazim në Spanjë. Sipas talkSPORT, Barcelona planifikon të zhvillojë bisedime të reja për transferimin me “Djajtë e Kuq” para Kupës së Botës 2026.
Reprezentuesi i Anglisë shënoi 14 gola dhe dha 14 asistime në 49 paraqitje, duke e bindur Hansi Flickun se ai duhet të mbetet pjesë e projektit afatgjatë sulmues të klubit.
Raportohet se katalanasit kanë arritur marrëveshje për kushtet personale me Rashfordin, i cili është i gatshëm të pranojë një strukturë të rishikuar kontrate dhe një pagë më të ulët në total, për ta lehtësuar realizimin e transferimit.
Kufizimet financiare të Barcelonës nënkuptojnë se negociatat me Manchester United tani do të përqendrohen te shuma e kartonit. Megjithatë, United po refuzon t’i ulë kërkesat.
Klubi anglez dëshiron që Barcelona ta aktivizojë opsionin e blerjes prej 30 milionë eurosh, i cili ishte i përfshirë në marrëveshjen fillestare të huazimit, dhe nuk është i gatshëm të miratojë një tjetër huazim.
Po ashtu, “Djajtë e Kuq” thuhet se e kanë bërë të qartë se këtë verë duan ndarje përfundimtare nga Rashford.
Klubi është i interesuar edhe t’i heqë pagat e tij nga bilanci, si pjesë e planeve për rindërtimin e skuadrës.
Drejtori sportiv i Barcelonës, Deco, thuhet se ka shqyrtuar struktura alternative, përfshirë edhe një tjetër huazim me detyrim të kushtëzuar blerjeje, por United i ka rezistuar këtyre propozimeve./Telegrafi/