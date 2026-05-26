Sa do t’i kushtojë Barcelonës transferimi i “Neymarit të ri”?
Barcelona po e intensifikon kërkimin për gjeneratën e ardhshme të superyjeve, me ekipin e rekrutimit që edhe një herë po e kthen vëmendjen te tregu brazilian, i njohur për talentet e shumta. Gjigantët katalanas raportohet se kanë identifikuar një objektiv të ri kryesor që po bën jehonë në Amerikën e Jugut.
Rrjeti i skautëve të Barcelonës në Amerikën e Jugut ka evidentuar një emër të ri për t’u shqyrtuar nga hierarkia sportive e klubit.
Gabriel Veneno, një anësor 16-vjeçar që po zhvillohet te ekipet e moshave të Atletico Mineiros, është shfaqur si “perla” më e re braziliane në radar të blaugranasve.
Adoleshenti madje ka marrë edhe krahasime ambicioze si “Neymari i ri”, për shkak të profilit të tij teknik dhe talentit në lojë.
Edhe pse Veneno është kryesisht pjesë e skuadrës U-17 të Atletico Mineiros, ai tashmë ka nisur të tërheqë vëmendjen e klubeve të mëdha evropiane.
Më herët gjatë këtij viti, sulmuesi që luan në krahun e djathtë bëri katër paraqitje në turneun prestigjioz Copinha, ku paraqitjet e tij lanë përshtypje të forta te skautët që përfaqësonin disa prej skuadrave më të rëndësishme të kontinentit.
Megjithatë, sigurimi i firmës së Venenos nuk pritet të jetë as i lehtë e as i lirë për Decon dhe bordin e Barcelonës.
Sipas AS, Atletico Mineiro do të kërkonte rreth 20 milionë euro, plus bonuse shtesë të lidhura me performancën, për talentin e tyre të çmuar.
Ky vlerësim përfaqëson një investim të konsiderueshëm për një lojtar që ende nuk ka debutuar me ekipin e parë të klubit të tij./Telegrafi/