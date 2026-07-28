Barcelona i vendos ultimatum Atletico Madridit për Julian Alvarez
Barcelona ka hyrë në një fazë vendimtare në garën për transferimin e sulmuesit të Atletico Madridit, Julian Alvarez, ndërsa klubi pritet të marrë një vendim përfundimtar brenda pak ditësh.
Sipas AS, presidenti i Barcelonës, Joan Laporta, ka bërë të qartë se oferta e klubit nuk do të qëndrojë e hapur pafundësisht. Fundi i korrikut dhe fillimi i gushtit janë përcaktuar si periudha kyçe për të vendosur nëse do të vazhdojnë negociatat apo do të drejtohen drejt një objektivi tjetër.
Problemi kryesor për katalunasit mbetet qëndrimi i Atletico Madridit. Klubi nga Madridi ka insistuar vazhdimisht se Alvarez nuk është në shitje, duke deklaruar se nuk do të ndryshonte qëndrim as për oferta prej 100, 150 apo edhe 200 milionë eurosh.
Barcelona e konsideron argjentinasin si zgjedhjen ideale për repartin ofensiv, falë aftësisë së tij për të bërë presion, fleksibilitetit taktik dhe intensitetit në lojë.
Trajneri Hansi Flick kërkon qartësi për sulmin e skuadrës para fillimit të sezonit të ri, pasi dëshiron që grupi të përgatitet me një plan të qartë para mbylljes së afatit kalimtar.
Megjithatë, nëse bisedimet për Alvarez mbeten të bllokuara, Barcelona tashmë ka një alternativë në listë për repartin ofensiv.
Ditët në vijim pritet të përcaktojnë nëse katalunasit do të vazhdojnë të insistojnë për yllin argjentinas apo do të ndryshojnë drejtim./Telegrafi/