E uroj për Kurban Bajram pastaj e goditi në qafë me thikë - ngritet aktakuzë për vrasjen e rëndë në Mitrovicë
Prokuroria Themelore në Mitrovicë, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit me inicialet A.S., për veprat penale “Vrasja e rëndë” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.
Sipas aktakuzës, ngjarja ka ndodhur më 27 maj 2026, në rrugën “Adem Voca” në Mitrovicë, në banesën e viktimës E.I.
Prokuroria pretendon se i pandehuri ka shkuar në banesën e viktimës, ku në atë moment ndodheshin edhe i dëmtuari S.I., dëshmitari I.M. dhe vajza e tij gjashtëvjeçare.
Sipas përshkrimit të aktakuzës, pasi viktima i ka hapur derën, A.S. i ka folur, e ka përqafuar dhe i ka uruar festën e Kurban Bajramit. Më pas, pasi ka hyrë në kuzhinë, dyshohet se ka nxjerrë një thikë dhe e ka goditur viktimën në pjesën e përparme të qafës, duke i shkaktuar plagë vdekjeprurëse.
Viktima, sipas Prokurorisë, nuk ka arritur të dërgohet në spital dhe ka vdekur si pasojë e plagëve të marra.
Pas këtij veprimi, i pandehuri dyshohet se ka tentuar ta sulmojë edhe të dëmtuarin S.I., duke synuar ta godasë në pjesën e fytit. S.I. ka arritur t’i shmanget goditjes, ndërsa, sipas aktakuzës, është goditur në fytyrë, përkatësisht në hundë dhe buzë, duke pësuar lëndime të lehta trupore.
Me rastin e ngritjes së aktakuzës, Prokuroria Themelore në Mitrovicë i ka kërkuar gjykatës që i pandehuri të shpallet fajtor për veprat penale që i vihen në barrë dhe të dënohet sipas ligjit.
I pandehuri konsiderohet i pafajshëm deri në një vendim të formës së prerë nga gjykata. /Telegrafi/