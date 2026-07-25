Barcelona gjen pasardhësin e Lewandowskit? Deco ‘çmendet’ pas yllit francez
Barcelona ka ringjallur interesimin për sulmuesin e Bournemouthit, Eli Junior Kroupi, teksa drejtori sportiv Deco vazhdon kërkimin për pasardhësin afatgjatë të Robert Lewandowskit.
Sipas SPORT, klubi katalanas ka rihapur diskutimet e brendshme për një transferim të 20-vjeçarit, pasi tentativa për të siguruar shërbimet e Julian Alvarez ka ngecur për shkak të refuzimit të Atletico Madridit për të negociuar.
Kroupi është shfaqur si një nga alternativat kryesore të departamentit sportiv të Barcelonës, pavarësisht qëndrimit të prerë të Bournemouthit se sulmuesi francez nuk është në shitje.
Talenti francez pati një sezon debutues fantastik në Ligën Premier, pas transferimit prej 13 milionë eurosh nga Lorient, duke realizuar 13 gola në 35 paraqitje dhe duke u vendosur si një nga sulmuesit e rinj më premtues në Evropë.
Paraqitjet e tij kanë tërhequr gjithashtu interesimin e klubeve të mëdha si Chelsea, Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern Munich dhe Manchester City.
Deco raportohet se është një admirues i madh i profilit të Kroupit, duke e parë atë si një sulmues që mund të udhëheqë repartin ofensiv të Barcelonës për shumë vite.
Megjithatë, Bournemouth mbetet i vendosur për ta mbajtur një prej talenteve më të çmuara të klubit./Telegrafi/