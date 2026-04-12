Barcelona ëndërronte afrimin e talentit të Real Madridit, por gjiganti madrilen e bllokon transferimin
Victor Munoz është shndërruar në një nga talentët e rinj më të ndjekur në La Liga pas një sezoni shpërthyes me Osasuna, duke tërhequr interes të madh nga Barcelona.
Megjithatë, raportimet tregojnë se Real Madridi është në një pozicion të fortë për të ndikuar në të ardhmen e tij dhe pritet të bllokojë çdo lëvizje të mundshme drejt rivalëve të tyre.
Historia e ndërlikuar e anësorit mes dy gjigantëve spanjollë shton edhe më shumë interes, pasi ai më parë ka qenë pjesë e akademive të të dy klubeve, përpara se të transferohej te Osasuna për 5 milionë euro.
Besohet se Madridi mban disa avantazhe kontraktuale, përfshirë një klauzolë rikthimi me vlerë mes 8 dhe 10 milionë euro, si dhe të drejtën e refuzimit të parë, duke u dhënë atyre kontroll të madh mbi çdo vendim për transferimin.
Përveç kësaj, Real Madridi zotëron 50% të kartonit të lojtarit në një shitje të ardhshme, duke forcuar më tej pozitën e tyre në negociata. Klauzola e lirimit të tij raportohet të jetë rreth 40 milionë euro, ndërsa interesim ka edhe nga klubet e Ligës Premier dhe Serie A.
Me vlerën e tij që po rritet me shpejtësi, afati kalimtar i verës mund të jetë moment vendimtar për hapin e radhës në karrierën e tij.