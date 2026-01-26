Barcelona emëron kapitenin e ri pas largimit të Marc-Andre ter Stegen
Barcelona ka zyrtarizuar ndryshimet në komandën e skuadrës pas largimit të Marc-Andre ter Stegen.
Portieri gjerman, 33 vjeç, është huazuar te Girona për pjesën e mbetur të sezonit, pas vendimit të trajnerit Hansi Flick për të lënë Joan Garcia dhe Wojciech Szczesny si portierët kryesorë të skuadrës.
Largimi i ter Stegen la Barcelonën pa kapiten, një pozicion që ai e mbante që nga gushti i 2024, pas zëvendësimit të Sergi Roberto.
Portieri ishte përjashtuar përkohësisht nga roli i kapitenit verën e kaluar, pasi refuzoi që paga e tij të përdorej për regjistrimin e Joan Garcia, por u rikthye një ditë më vonë.
Ai pritet të rikthehet në këtë rol pas përfundimit të huazimit te Girona.
Për këtë sezon, kapiteni i ri i Barcelonës është mbrojtësi uruguaian, Ronald Araujo, ndërsa pjesë e ekipit të kapitenëve janë edhe Frenkie de Jong, Pedri dhe Raphinha.
Në rast mungese të këtyre katër lojtarëve në fushë, roli i kapitenit do t’i kalojë Eric Garcia ose Ferran Torres, të cilët pritet të marrin më shumë përgjegjësi gjatë pjesës së mbetur të sezonit.
Trajneri Flick ka vlerësuar së fundmi cilësitë udhëheqëse të Eric Garcias, duke sugjeruar se ai mund të ketë një rol të rëndësishëm në këtë vendim.
Barcelona kërkon të ruajë ritmin pozitiv në sezonin e dytë, duke qenë aktualisht një pikë përpara Real Madridit në La Liga.
Klubit i mbeten edhe sfidat e Kupës së Mbretit, ku shpresojnë të mbrojnë titullin e fituar në maj, dhe Ligën e Kampionëve, një trofe që Barcelona synon ta rikthejë pas 11 vitesh pritjeje. /Telegrafi/