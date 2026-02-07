Barcelona do të dëgjojë ofertat në verë për tre titullarët e ekipit
Barcelona ka vendosur të lejojë tre lojtarë kyç në sistemin e Hansi Flick të largohen gjatë afatit kalimtar të verës. Ky veprim rrjedh nga nevoja urgjente për të balancuar llogaritë dhe për të arritur stabilitet përfundimtar në përputhje me rregulloret e Fair Play Financiar të La Ligas.
Lojtarë si Jules Kounde, Dani Olmo dhe Raphinha kanë kaluar nga të konsideruarit të paprekshëm në asete të transferueshme në kushte shumë specifike dhe të larta financiare. Ky nuk është një spastrim sportiv, por më tepër një strategji financiare për të financuar ambiciet e reja të trajnerit gjerman.
Mbrojtja e Barcelonës mund të humbasë një nga shtyllat e saj më të besueshme nëse një klub i madh evropian vendos të bëjë një lëvizje. Klubi do të dëgjonte ofertat për Kounde për sa kohë që tarifa arrin 80 milionë euro, një shumë ambicioze por në përputhje me nivelin e tij të lojës.
Flick po kërkon një mbrojtës të krahut me potencial dhe gjerësi më të madhe sulmuese, një profil që francezi nuk e përmbush natyrshëm. Shkathtësia e mbrojtësit francez është aseti i tij më i madh, por bordi e kupton se kjo është mundësia e fundit e madhe për të gjeneruar një fitim të konsiderueshëm.
Në mesfushë, situata e Olmos ka gjeneruar gjithashtu debat të brendshëm për shkak të formës së tij jokonsistente këtë sezon. Pavarësisht aftësisë së tij të pamohueshme teknike, historia e lëndimeve të mesfushorit sulmues të lindur në Terrassa është një shqetësim serioz për stafin mjekësor të klubit katalunas.
Performanca e shkëlqyer dhe ngritja meteorike e Fermin Lopez e kanë shtyrë klubin të marrë në konsideratë shitjen e tij për rreth 70 milionë euro. Me këto të ardhura, skuadra synon të adresojë zona të tjera të fushës që, sipas analizës së stafit të trajnerëve, kanë mangësi më kritike.
Koha e Dani Olmo me skuadrën mund të jetë e shkurtër nëse një ofertues me fonde të mjaftueshme vjen për të bindur Decon të qëndrojë.
Çmimi i habitshëm i Raphinhas dhe e ardhmja e sulmit
Lajmi që ka ndikuar më shumë në komunitetin e Barcelonës është vlerësimi i kapitenit të tyre aktual dhe lojtarit kyç sulmues në krahun e djathtë. Barcelona do të pranonte të ndahej nga ylli brazilian vetëm nëse oferta e paraqitur tejkalon shifrën neto prej 100 milionë eurosh.
Edhe pse sulmuesi anësori po kalon një sezon spektakolar, mosha e tij po e shtyn bordin të marrë në konsideratë një shitje rekord për të rigjallëruar sulmin.
Qëllimi është të gjendet një lojtar më i ri me potencial më të madh afatgjatë për t'iu bashkuar Lamine Yamal në sulm.
Raphinha gëzon një reputacion të fortë në Ligën Premier dhe në tregun në lulëzim të Arabisë Saudite, gjë që lehtëson një luftë ofertash. /Telegrafi/