Barcelona arrin marrëveshje personale me Bastonin
Barcelona ka arritur një marrëveshje paraprake me mbrojtësin e Interit, Alessandro Bastoni, për një transferim të mundshëm gjatë merkatos së verës.
Sipas La Gazzetta dello Sport, palët kanë rënë dakord për një kontratë pesëvjeçare deri në vitin 2031, ndërsa lojtari ka dhënë dritën jeshile për t’u transferuar në “Camp Nou”, duke e parë këtë si hapin e radhës në karrierën e tij.
Barcelona pritet të nisë së shpejti negociatat zyrtare me Interin, me synimin për të finalizuar marrëveshjen përpara Kupës së Botës 2026.
Megjithatë, pengesa kryesore mbetet çmimi i kërkuar nga klubi italian, i cili e vlerëson kartonin e Bastonit rreth 70 milionë euro — një shifër e konsiderueshme për kushtet aktuale financiare të katalanasve.
Nga ana e tij, Bastoni është i gatshëm të bashkëpunojë për të lehtësuar transferimin, duke qenë i hapur për të diskutuar me Interin për një ulje të mundshme të tarifës.
Megjithatë, mbrojtësi italian ka bërë të qartë se, nëse nuk arrihet një marrëveshje mes klubeve, ai do të vazhdojë të qëndrojë te Inter. /Telegrafi/