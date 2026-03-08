Banka Ekonomike organizon tryezë me gra lidere për 8 Mars dhe 25-vjetorin e themelimit
Në shënim të Dita Ndërkombëtare e Gruas dhe në kuadër të 25-vjetorit të themelimit të Banka Ekonomike, është organizuar një tryezë diskutimi me gra lidere, profesioniste dhe sipërmarrëse nga fusha të ndryshme të jetës ekonomike dhe shoqërore në Kosovë.
Takimi u organizua nga zëvendësdrejtoresha ekzekutive e bankës, Hamide Pacolli Gashi, dhe krijoi një hapësirë dialogu për ndarjen e përvojave, diskutimin e sfidave dhe ndërtimin e vizioneve të reja për rolin e grave në zhvillimin ekonomik.
Në këtë tryezë morën pjesë edhe disa figura të njohura nga institucionet dhe sektori financiar, ndër to zëvendësguvernatorja e Banka Qendrore e Kosovës, Nesrin Shileku-Shala, anëtarja e Bordit të Drejtorëve të Bankës Ekonomike Senida Mesi, menaxherja e lartë e portofolit në Fondi i Garancisë së Kreditit të Kosovës (FKGK), Nora Arifi, si dhe anëtarja e Bordit të Drejtorëve të Bankës Ekonomike Albulena Shala.
Po ashtu në diskutim mori pjesë edhe doktorja e shkencave ekonomike Yllka Ahmeti, si dhe shumë gra sipërmarrëse dhe profesioniste që përfaqësojnë sektorë të ndryshëm të ekonomisë dhe shoqërisë.
Gjatë takimit u theksua rëndësia e bashkëpunimit dhe e ndarjes së përvojave, duke u vlerësuar roli gjithnjë e më i madh i grave në zhvillimin ekonomik, inovacion dhe në ndërtimin e një shoqërie më të barabartë dhe gjithëpërfshirëse.
Pjesëmarrëset theksuan se diskutime të tilla krijojnë mundësi të reja për bashkëpunim dhe zhvillim profesional, ndërsa nënvizuan nevojën për më shumë hapësira ku gratë jo vetëm të jenë pjesë e vendimmarrjes, por edhe të udhëheqin procese të rëndësishme në ekonomi dhe shoqëri.
Organizatorët falënderuan të gjitha pjesëmarrëset për kontributin dhe diskutimet inspiruese, duke theksuar se iniciativa të tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen në mbështetje të fuqizimit të grave në sektorin financiar dhe më gjerë.