Petrol Company pranë familjeve në nevojë edhe për festën e Bajramit
Petrol Company edhe këtë Bajram ka vazhduar traditën e solidaritetit dhe mbështetjes për familjet në nevojë, duke dhuruar ndihma ushqimore me qëllim që të lehtësojë sadopak barrën e familjeve gjatë kësaj feste të veçantë.
Në frymën e festës së Bajramit, kompania ka treguar edhe një herë përkushtimin e saj ndaj komunitetit, duke qëndruar pranë atyre që kanë më shumë nevojë për mbështetje dhe kujdes.
Përfaqësues të Petrol Company theksuan se solidariteti, humanizmi dhe kujdesi për familjet në vështirësi janë vlera që kompania i promovon vazhdimisht, jo vetëm gjatë festave, por gjatë gjithë vitit.
Me këtë iniciativë humane, Petrol Company synon të sjellë më shumë buzëqeshje, ngrohtësi dhe shpresë për familjet, duke dëshmuar se festat kanë kuptim më të madh kur ndahen me të tjerët.