Bajram Begaj nesër viziton Tetovën dhe Gostivarin, policia do të vendosë regjim të veçantë në komunikacion
SPB Tetovë njofton se të shtunën (28.02.2026), në kuadër të vizitës zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, do të vizitojë Tetovën dhe Gostivarin.
Për shkak të vizitës, Stacioni i Policisë për Siguri në Rrugën e Tetovës dhe Departamenti i Policisë për Siguri në Rrugën e Gostivarit do të marrin masa për regjim të veçantë trafiku në rrugët në zonën më të gjerë qendrore të Tetovës dhe Gostivarit.
"Shtabi i Policisë së Tetovës u bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë urdhrat dhe udhëzimet e dhëna nga oficerët e policisë, me qëllim që të sigurohet rrjedhë e qetë dhe e sigurt e trafikut", thonë nga SPB Tetovë.
