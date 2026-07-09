Bad Bunny merr nëntë nominime për Emmy me performancën në Super Bowl
Performanca e Bad Bunny gjatë shfaqjes së pushimit të Super Bowl-it vazhdon të shkruajë histori, duke fituar një numër rekord prej nëntë nominimesh për çmimet Emmy.
Këto nominime e bëjnë këtë shfaqje performancën e pjesës së pushimit të Super Bowl me më shumë nominime për Emmy në histori.
Ky sukses vjen pasi performanca u ndoq nga 128.2 milionë shikues, duke u renditur si spektakli i katërt më i ndjekur i pjesës së pushimit të Super Bowl në histori.
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Shfaqja është nominuar gjithashtu në kategorinë "Outstanding Variety Special" (Specialja më e mirë argëtuese), ku do të garojë së bashku me transmetimet e katër ceremonive të mëdha të ndarjes së çmimeve: edicionin e 83-të të Golden Globe Awards, edicionin e 68-të të Grammy Awards, Oscar Awards dhe edicionin e 78-të të Tony Awards.
Ndër nominimet është edhe kategoria "Outstanding Variety Special", ku Bad Bunny është vlerësuar si artisti kryesor dhe producent i performancës.
Ai e ndan këtë nominim me producentët Shawn Carter (Jay-Z), Desiree Perez, Jesse Collins, Noah Assad, Dave Meyers, Jody Kolozsvari, Jan Fleishman, Darren Pfeffer, Chelsea Gonnering dhe John Kilgore.
Kjo performancë shënon nominimin e shtatë radhazi për spektaklin e pjesës së pushimit të Super Bowl në këtë kategori, pas performancave të Jennifer Lopez dhe Shakira, The Weeknd, Rihanna, Usher dhe Kendrick Lamar.
Nominimet për Emmy përfaqësojnë një tjetër arritje të rëndësishme për Bad Bunny, i cili më herët gjatë këtij viti fitoi edhe tre çmime Grammy. /Telegrafi/