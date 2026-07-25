Filmi katërorësh i Elon Musk dhe komedia e CIA-s në fokus në Festivalin e Filmit në Venecia
Organizatorët e Festivalit të Filmit në Venecia prezantuan programin e edicionit të 83-të, i cili hapet më 2 shtator me filmin “Ink”, ndërsa ndër titujt më të pritur janë dokumentari për Elon Musk dhe komedia “Wild Horse Nine”.
Drejtori artistik i festivalit, Alberto Barbera, prezantoi përzgjedhjen për edicionin, i cili do të ketë më pak filma hollivudianë sesa sezonet e mëparshme. Në programin garues, spikasin "Wild Horse Nine", një komedi e errët e CIA-s nga Martin McDonagh me John Malkovich dhe Sam Rockwell si agjentë në Kili para grushtit të shtetit të vitit 1973, dhe "Primetime", në të cilin Robert Pattinson luan rolin e prezantuesit Chris Hansen.
Dokumentarë të shquar përfshijnë filmin “Musk” të Alex Gibney-t, një film katër-orësh për Elon Musk-un, si dhe filmin “My Undesirable Friends: Part II - Exile” të Julia Loktev-it, i cili ndjek gazetarët e pavarur rusë pasi ata largohen nga vendi. Ky film, ashtu si pjesa e parë, zgjat 355 minuta.
Programi kryesor i konkursit përfshin gjithashtu filma nga Werner Herzog, Florian Zeller, Lee Chang-dong, Stephane Brize dhe Hirokazu Kore-eda. Programi përfshin gjithashtu filmin "Company" të Casey Affleck me Nick Nolte dhe Ben Mendelsohn dhe rikthimin e Nanni Moretti, për herë të parë që nga viti 1989.
Jashtë konkurrencës, do të shfaqen edhe dokumentarët "Oasis: Don't Look Back in Anger", "Union Town", "Everest: The Other Side", filmi shtatëorësh i Luca Guadagnino-s për Bernardo Bertolucci-n "Joie de Vivre", vepra e Wim Wenders për arkitektin Peter Zumthor, filmi muzikor autobiografik i Russell Crowe-s "What Love Builds" dhe filmi i shkurtër i Laura Poitras-it "They're Here".
Festivali hapet me filmin "Ink" të Danny Boyle, një adaptim i dramës së James Graham për ngritjen e manjatit të medias Rupert Murdoch. Filmi do të konkurrojë gjithashtu për Luanin e Artë, i cili këtë vit vendoset nga një juri e udhëhequr nga Maggie Gyllenhaal. Ellen Burstyn do të marrë Çmimin për Arritje në Jetë, dhe George Clooney do të marrë të njëjtin çmim. /Telegrafi/