Autogoli që tronditi botën dhe i mori jetën – historia tragjike e Andres Escobar
Kolumbia erdhi në Kupën e Botës 1994 si një nga përfaqësueset më të forta të Amerikës Latine dhe madje ishte konsideruar edhe si pretendente për trofeun. Megjithatë, turneu në SHBA përfundoi në një dramë të madhe sportive dhe njerëzore, e cila u shndërrua në një nga historitë më të errëta të futbollit.
Momenti vendimtar i eliminimit të Kolumbisë ishte autogoli i mbrojtësit Andres Escobar në ndeshjen ndaj SHBA-së. Ky gol i kushtoi ekipit eliminimin nga turneu dhe, sipas raportimeve historike, u lidh më pas me një tragjedi që ndodhi disa javë më vonë.
Më 2 korrik 1994, Escobar u vra në Medellin, në një ngjarje që tronditi botën e futbollit. Edhe pse në publik u krijua bindja se ai u vra për shkak të autogolit, rrethanat mbeten të diskutueshme edhe sot.
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“El Caballero del Fútbol” – Zotëria i Futbollit
Escobar ishte një nga lojtarët më të respektuar të asaj gjenerate kolumbiane. Për shkak të sjelljes së tij të qetë dhe fair-play, ai njihej si “El Caballero del Futbol” (Zotëria i Futbollit).
Ai konsiderohej simbol i një Kolumbie që përpiqej të largohej nga imazhi i dhunës dhe krimit.
Sipas dëshmive të familjes, humbja në Botëror e kishte rënduar shumë psikologjikisht. “I thashë: ‘Harroje, Milan të ka ndjekur për një ose dy vite, nuk do të të refuzojnë për një apo dy ndeshje.’ Por Andrés më tha: ‘Ata nuk do të më marrin tani’”, ka thënë vëllau i tij.
Në atë periudhë, ai ishte lidhur edhe me interesim nga Milan, që e shihte si zëvendësues të mundshëm të Franco Baresit.
Presioni dhe klima e dhunshme në Kolumbi
Kolumbia e viteve 90-ta ishte e shoqëruar me dhunë të madhe dhe ndikim të karteleve të drogës në shoqëri dhe sport. Raportimet historike theksojnë se futbolli shpesh financohej dhe ndikohej nga struktura kriminale.
Edhe vetë kombëtarja raportohej se ishte nën presion të madh psikologjik gjatë Botërorit, me kërcënime ndaj lojtarëve dhe stafit teknik. Disa futbollistë madje u detyruan të mungonin për shkak të situatës së sigurisë.
Vrasja në Medellin
Pas eliminimit, Escobar u kthye në Kolumbi, duke refuzuar të fshihej nga përgjegjësia sportive. Ai madje u shfaq në publik dhe u përshëndet nga tifozët.
Në mbrëmjen e 2 korrikut, ai u përfshi në një incident jashtë një lokali në Medellin. Sipas dëshmitarëve, gjatë një përplasjeje verbale, u dëgjuan ofendime për autogolin e tij.
Më pas, jashtë lokalit, situata u përshkallëzua dhe Escobar u qëllua disa herë me armë zjarri.
Sipas raportimeve të asaj kohe, një nga sulmuesit u dëgjua duke thirrur “¡Gol!” pas çdo të shtënë, detaj që e bëri ngjarjen edhe më tronditëse për opinionin publik.
Hetimet dhe dyshimet
Humberto Munoz Castro
I dyshuari kryesor për vrasjen, Humberto Munoz Castro, pranoi fajësinë dhe u identifikua si shofer dhe truprojë i një figure të njohur të botës së krimit në Kolumbi.
Megjithatë, rrethanat e sakta dhe motivi i vrasjes mbeten të diskutueshme, me teori që lidhen me konfliktet, lojërat e fatit dhe ndikimin e karteleve të drogës.
Disa analiza më vonë sugjeruan se vrasja nuk ishte domosdoshmërisht e lidhur vetëm me autogolin, por me klimën e përgjithshme të dhunshme në vend.
“Duhet të kujtojmë se ishte një kohë shumë e vështirë për Kolumbinë. Ishte një problem shoqëror, jo sportiv. Nuk kishte lidhje me futbollin”, kishte deklaruar përzgjedhësi i atëhershëm i Kolumbisë, Francisco Maturana.
Francisco Maturana
Trashëgimia e Escobarit
Vdekja e Andres Escobar u shndërrua në një traumë kombëtare. Ai mbeti në kujtesë si simbol i ndershmërisë dhe profesionalizmit në futbollin kolumbian.
Ish-shokët e tij të ekipit e përshkruan si një njeri të jashtëzakonshëm. Portieri legjendar Rene Higuita e cilësoi si zotëri të vërtetë.
“Andres ishte një vëlla, një zotëri i vërtetë. Ndoshta lojtari më i ndershëm dhe profesional që kam njohur”, ka thënë ai.
“Ajo që ndodhi me Andres ishte çmenduri. Të vrasin për futboll është e paimagjinueshme”, u shpreh Carlos Valderrama.
Rasti i Andres Escobar mbetet edhe sot një nga historitë më të trishta në historinë e futbollit botëror, duke treguar se si sporti dhe realiteti i dhunshëm mund të përplasen në mënyrën më tragjike./Telegrafi/