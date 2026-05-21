Audi rikthen legjendën, A2 E-Tron debuton në 2026
Në vitin 1999, Audi prezantoi një veturë të re.
Për vitin 2026, Ingolstadt po i jep Audi A2 një shans tjetër.
Pasi u shfaq vazhdimisht si një prototip i kamufluar, Audi konfirmoi ekzistencën e modelit vetëm së fundmi në mars të vitit 2026.
Audi A2 E-Tron pritet të ndërtohet në Ingolstadt, me debutimin e tij zyrtar të planifikuar për në shtator 2026.
Shpresa është që ky automjet elektrik premium i nivelit fillestar të arrijë pikërisht në momentin e duhur - diçka që paraardhësi i tij nuk e arriti kurrë herën e parë. /Telegrafi/