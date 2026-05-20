Porsche 911 klasik rikthehet si modern “restomod” me stil të ri
Nga Gjermania po vjen një restomod shumë tërheqës i bazuar në Porsche 911 të serisë 964.
Bëhet fjalë për një projekt modernizimi (restomod) që e merr një model klasik të Porsche 911 (964) dhe e rindërton pothuajse nga e para, duke e kombinuar dizajnin e vjetër me teknologji dhe performancë moderne.
Automjeti ka një pamje shumë tërheqëse dhe është punuar me detaje të kujdesshme, duke ruajtur karakterin klasik të 911-ës, por duke e sjellë në një nivel bashkëkohor.
Ky lloj projekti është pjesë e trendit të kompanive që specializohen në “restomod”, ku veturat klasike nuk thjesht restaurohen, por përmirësohen në mënyrë të thellë në aspektin e motorit, shasisë dhe dizajnit.
Në këtë rast, baza është Porsche 911 (964), një nga gjeneratat më të njohura të 911-ës, e prodhuar në fund të viteve ’80 dhe fillim të viteve ’90. /Telegrafi/