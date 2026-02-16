"Alienët ekzistojnë", Obama sqaron deklaratën që tërhoqi vëmendje të madhe
Ish-presidenti amerikan Barack Obama ka sqaruar se shanset që Toka të jetë vizituar nga alienët janë "të ulëta", pasi komentet që ai bëri për speciet jashtëtokësore tërhoqën vëmendje të madhe në internet.
"Ata ekzistojnë, por unë nuk i kam parë", i tha ai prezantuesit amerikan, Brian Tyler Cohen, gjatë një interviste.
"Ata nuk po mbahen në Zonën 51. Nuk ka asnjë strukturë nëntokësore përveçse nëse ekziston ky konspiracion i madh dhe ata e fshehën atë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara", shtoi ai, shkruan BBC.
Që atëherë, Obama ka thënë se statistikisht ka shumë mundësi që jeta të ekzistojë, por ai nuk pa "asnjë provë" ndërsa ishte president.
Komentet fillestare të ish-presidentit u bënë gjatë një raundi të shpejtë pyetjesh.
"A ekzistojnë alienët?", ishte pyetja që iu shtrua Obamës.
Përgjigja e tij u transmetua më pas në media të ndryshme dhe tërhoqi vëmendje në internet - duke e shtyrë atë të publikonte një deklaratë sqaruese në llogarinë e tij zyrtare në Instagram.
“Meqenëse ka tërhequr vëmendje, më lejoni ta sqaroj”, shkroi Obama.
“Statistikisht, universi është aq i gjerë sa ka shumë mundësi që të ketë jetë atje jashtë. Por distancat midis sistemeve diellore janë aq të mëdha sa që mundësitë që të na kenë vizituar alienët janë të ulëta, dhe nuk pashë asnjë provë gjatë presidencës sime që jashtëtokësorët të kenë pasur kontakt me ne. Vërtet”, shtoi ai. /Telegrafi/