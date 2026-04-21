Aston Villa po përgatit një ofertë prej 50 milionë eurosh për yllin e Barcelonës
Ndërsa shumica e diskutimeve te Barcelona janë përqendruar te afrimet e mundshme gjatë afatit kalimtar të verës, po aq e rëndësishme është të analizohet edhe lista e lojtarëve që mund të largohen nga “Camp Nou”.
Me synimin për të respektuar kufirin e pagave këtë verë, klubi blaugrana shpreson që përmes shitjeve të mundshme të gjenerojë të ardhura, të cilat më pas do t’i riinvestojë në afrimin e lojtarëve të rinj, nëse arrin të bëjë këtë balancim financiar.
Duke folur për mediat të martën, Hansi Flick deklaroi se Barcelona duhet të “shmangë vendimet e pamenduara” në afatin kalimtar, ndërsa theksoi gjithashtu se mungesa e Inigo Martinez është ndjerë gjatë këtij sezoni.
Ai u bëri thirrje drejtorit sportiv Deco dhe presidentit Joan Laporta që të jenë “perfektë” në vendimmarrjet e tyre në tregun e transferimeve.
Prej kohësh, mbrojtësi i majtë Alejandro Balde është përmendur si një nga lojtarët që Barcelona mund të konsiderojë për shitje këtë verë, nëse vjen oferta e duhur.
Sipas El Chiringuito, Aston Villa që edhe më parë ka shfaqur interes për Balde, është e gatshme të ofrojë deri në 50 milionë euro për kartonin e tij. Gazetari Jose Alvarez shton se oferta kontraktuale për lojtarin është “pothuajse e parezistueshme”.
Po ashtu, ai përmend se Barcelona ka në listën e saj të alternativave mbrojtësin e majtë të Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo, si një zëvendësues të mundshëm.
Reprezentuesi spanjoll është nën kontratë deri në vitin 2027, por mund të jetë i disponueshëm për një shumë relativisht të ulët prej 10-12 milionë eurosh gjatë verës, ndërsa është i interesuar të rikthehet në futbollin spanjoll./Telegrafi/