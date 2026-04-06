“Askush nuk interesohej për mua” – Lisa Kudrow tregon se ndihej e nënvlerësuar gjatë kohës së transmetimit të serialit
Aktorja, Lisa Kudrow, e njohur për rolin e Phoebe-t në serialin Friends, ka zbuluar se gjatë kohës së transmetimit të serialit ndihej e nënvlerësuar krahas kolegëve të saj.
Në një intervistë për The Independent, ajo tregoi se shpesh ndihej si një “mendim i dytë” mes gjashtë aktorëve kryesorë.
Sipas saj, bashkë-aktorët si Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry dhe David Schwimmer ishin më të kërkuar dhe merrnin më shumë oferta për role filmike, ndërsa ajo nuk kishte të njëjtat mundësi, shkruan DailyMail.
“Askush nuk interesohej për mua. Madje disa në agjencinë time më quanin thjesht ‘shoku i gjashtë’”, u shpreh ajo.
Kudrow tregoi se gjërat nisën të ndryshonin pas rolit të saj në filmin Analyze This në vitin 1999, ku luajti përkrah Robert De Niro dhe Billy Crystal.
Pas këtij projekti, ajo filloi të merrte oferta më serioze dhe të krijonte një karrierë më të qëndrueshme në Hollywood.
Megjithatë, pavarësisht vështirësive fillestare, ajo arriti të ndërtojë një rrugë të suksesshme edhe pas Friends, sidomos me serialin The Comeback, të cilin e bashkë-krijoi dhe që vazhdon të mbetet një nga projektet më të rëndësishme të saj. /Telegrafi/