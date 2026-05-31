ASH bëhet Lidhja Shqiptare, Sela: Sot nis gjithçka
Nga sot Aleanca për Shqiptarët e Ziadin Selës, do të quhet Lidhja Shqiptare.
Sela në fjalimin e tij në Kongresin e Partisë tha se partia ka shumë punë për të bërë.
“Sot nuk përfundon, sot nis gjithçka”, kështu tha Ziadin Sela duke iu drejtuar aktivistëve se ka shumë punë që duhet bërë, ndërkohë që njoftoi për krijimin e nëndegëve.
Sela tha se nuk do të qëndrojnë duarkryq e të strukur në tendencat për të sulmuar në të drejtat, por siç tha, do të ketë përgjigje me “sulm” duke ritheksuar qëndrimet në lidhje me temat aktuale në vend, por edhe për hyrjen në Qeveri.