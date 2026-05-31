Nikolloski: Kilometrat e para të autostradës Prilep - Manastir do të jenë gati pranverën e ardhshme
Ndërtimi i autostradës Prilep-Manastir po ecën me ritëm të shkëlqyer, ndërsa kilometrat e parë të segmentit të ri të autostradës pritet të jenë gati pranverën e ardhshme, tha sot zëvendëskryetari i Qeverisë dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, gjatë vizitës në Komunën e Mogillës, duke vlerësuar se ndërtimi i autostradës do të jetë me rëndësi të madhe për zhvillimin e të gjithë rajonit të Pellagonisë.
Nikolloski theksoi se afatet e parapara për ndërtim do të ruhen.
“Dinamika e ndërtimit të autostradës Prilep-Manastir është e shkëlqyer, po punojmë me ritëm të shkëlqyer, afatet do të respektohen. Pres që pranverën e ardhshme të kemi kilometrat e parë të autostradës në këtë segment, që do të thotë shumë për lëvizjen, për ekonominë dhe për lidhjen jo vetëm të Prilepit dhe Manastirit, por edhe të komunave Mogillë dhe Novaci, si dhe Resnjë dhe Demir Hisar”, tha Nikolloski.
Ai theksoi se seksioni i ri i autostradës do të kontribuojë për lidhje më të mirë në komunikacion, transport më të shpejtë dhe mundësi të reja për zhvillim ekonomik të rajonit.
“Kjo do të thotë shumë për ringjalljen e të gjithë këtij rajoni dhe për nxitjen e ekonomisë, duke pasur parasysh se një pjesë e konsiderueshme e ekonomisë është në rajonin e Pellagonisë”, shtoi Nikolloski.