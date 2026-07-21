Arteta nuk ndalet, Arsenali nis bisedimet për një nga mesfushorët më të mirë në Angli
Arsenali po shtyn fuqishëm për transferimin e njërit prej objektivave kryesorë të kësaj vere, pasi ka nisur bisedime të drejtpërdrejta me Newcastle United për mesfushorin brazilian Bruno Guimaraes, sipas raportimeve të fundit.
"Topçinjtë" kanë shpenzuar afro 1.16 miliardë euro në tregun e transferimeve që nga emërimi i Mikel Artetas në dhjetor të vitit 2019 dhe nuk kanë ndërmend të ndalen.
Muajin e kaluar, Arsenali kompletoi transferimin e mbrojtësit ekuadorian Piero Hincapie për rreth 40 milionë euro, pasi ai kaloi sezonin 2025/26 në huazim nga Bayer Leverkuseni.
Një javë më vonë, portieri Illan Meslier iu bashkua klubit londinez si lojtar i lirë pas skadimit të kontratës me Leeds United.
Së fundmi, Arsenali raportohet se ka arritur marrëveshje me Club Brugge për transferimin e anësorit grek Christos Tzolis për rreth 39 milionë euro, i cili pritet të zëvendësojë Leandro Trossardin.
Megjithatë, Arteta dëshiron të përforcojë edhe repartin e mesfushës, ndërsa skuadra përgatitet të mbrojë titullin e kampionit në Ligwn Premier.
Sipas The Telegraph, Arsenali ka nisur tashmë bisedime direkte me Newcastle për transferimin e Bruno Guimaraes.
Më herët, klubi londinez nuk ishte i gatshëm të paguante më shumë se 70 milionë euro për brazilianin, ndërsa Newcastle kishte bërë të qartë se nuk pranonte bonuse apo pagesa shtesë dhe kërkonte shumën e plotë.
Raporti shton se Guimaraes u ka bërë të ditur drejtuesve të Newcastle se dëshiron t'i bashkohet Arsenalit.
Nëse "Topçinjtë" paraqesin një ofertë zyrtare prej rreth 87 milionë eurosh, Newcastle pritet të përballet me një vendim të rëndësishëm për të ardhmen e mesfushorit brazilian./Telegrafi/