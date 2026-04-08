Arteta i lumtur me fitoren në udhëtim ndaj Sportingut
Mikel Arteta vlerësoi qëndrueshmërinë e skuadrës së tij pasi Arsenali siguroi një fitore të vështirë 0-1 ndaj Sporting Lisbonës në ndeshjen e parë të çerekfinales së Ligës së Kampionëve.
Arteta theksoi vështirësinë e rezultatit, duke vënë në dukje suksesin e ekipit të tij kundër një skuadre që kishte qenë jashtëzakonisht e fortë në fushën e vet.
"Shumë i lumtur që fitova jashtë fushe në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve kundër një skuadre që nuk ka humbur në shtëpi për një kohë të gjatë. Mendoj se hera e fundit ishte ndoshta edhe në Evropë, kjo tregon sa e vështirë është", ka thënë fillimisht Arteta.
Duke reflektuar mbi performancën sulmuese të Arsenalit, trajneri pranoi se skuadra e tij mund të kishte qenë më e saktë: "Po, sepse kur hymë në të tretën e fundit dhe qëndruam aty, humbëm pjesën e fundit. Na u desh të ishim pak më të mprehtë, më të shpejtë, më efikasë për t'i thyer kur ata kishin atë bllokim".
“Na u anulua një gol dhe pati dy ose tre raste ku ishim afër, por na mungoi ai pasim i fundit. Në fund, një moment magjik nga finalizuesit na fitoi ndeshjen".
Trajneri i Arsenalit vlerësoi gjithashtu ndikimin e lojtarëve të tij, veçanërisht momentin që vendosi ndeshjen: "I bukur dhe ky është ndikimi që të duhet kur arrin në këtë fazë të sezonit. Të gjithë duhet të kenë ndikim dhe ata sigurisht që e bënë këtë sonte”. /Telegrafi/