Java sjell mot të ndryshueshëm dhe temperatura deri në 23 gradë
Java do të karakterizohet me mot të ndryshueshëm, ku do të alternohen intervalet me diell dhe vranësira.
Sipas parashikimeve meteorologjike, në disa ditë priten edhe reshje lokale shiu të shoqëruara me shkarkime elektrike.
Temperaturat do të mbesin në vlera tipike pranverore. Minimalet do të lëvizin nga 5 deri në 11 gradë Celsius, ndërsa maksimalet pritet të arrijnë nga 16 deri në 23 gradë Celsius.
Era do të fryjë kryesisht nga verilindja dhe veriperëndimi, me intensitet të lehtë deri mesatar.
Të hënën parashihet mot me diell dhe vranësira të shpërndara.
Temperaturat minimale do të sillen ndërmjet 5 dhe 8 gradë Celsius, ndërsa maksimalet nga 16 deri në 19 gradë Celsius. Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi prej 1 deri në 4 metra në sekondë.
Kushtet meteorologjike pritet të jenë të favorshme për shumicën e kulturave bujqësore, megjithëse reshjet lokale mund të ndikojnë përkohësisht në aktivitetet në terren. /Telegrafi/