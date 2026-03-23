Artan Kola pas daljes nga Big Brother: Kur unë isha i famshëm, Rogerti luante bixhoz
Këngëtari i njohur shqiptar, Artan Kola, ishte i eliminuari i së shtunës nga Big Brother VIP Albania 5.
I ftuar pasditen e sotme (e hënë) në “Ftesë në 5”, ai rrëfeu gjithçka pas daljes, duke hedhur edhe akuza ndaj banorëve, të cilët refuzoi t’i takonte.
“Kur kam qenë unë i famshëm, të tjerët ruanin lopët. Rogerti p.sh. punonte në KESH në Lezhë, merrte lekët e të gjithëve dhe luante bixhoz. Prandaj iku, nuk i thashë unë këto brenda se nuk jam unë Rogerti. Ajo lojë për mua ka mbaruar. Kur dola më thanë bravo të qoftë se nuk ia dhe dorën askujt", u shpreh ish-banori.
Artisti tregoi se nga loja e tij në Big Brother ishte prekur edhe bashkëshortja.
“Gruan e gjeta të traumatizuar. Big Brother ajo nga ana tjetër. Akuza… i thashë para se të futesha, e mban mend, mund të dalin dhe pislliqe. P.sh. kam shkuar në një dasmë, kam marrë 2 mijë euro dhe i kam fshehur 500 euro, ose i kam luajtur në bixhoz”, shtoi mes tjerash.
Sipas tij, në lojë u penalizua për shkak se ishte shumë i drejtpërdrejtë.
“E keqja ime është që jam shumë i drejtpërdrejtë dhe kjo më ka penalizuar gjithë jetën”. /Telegrafi/
