Arsenali ‘troket’ në derën e Juventusit për transferimin e yllit italian
Sipas TuttoMercatoWeb , Arsenali thuhet se po shqyrton Juventusin për të forcuar mbrojtjen e tyre .
Lojtari i identifikuar nga ‘Topçinjtë’ është Andrea Cambiaso , një figurë kyçe në skuadrën Bianconeri, të cilët po përpiqen të rikthehen në nivelin më të lartë pas një periudhe të përzier, pas thashethemeve për interes të fortë nga Manchester City në janar 2025.
Mbrojtësi i majtë, veçanërisht i dobishëm për shkathtësinë e tij taktike, ka një kontratë me Juventusin deri në vitin 2029, duke i lejuar ‘Bianconerët’ të menaxhojnë çdo negociatë të mundshme me klubin anglez me forcën e një kontrate afatgjatë me lojtarin.
Anësori italian vlerësohet rreth 60 milionë euro, një shifër e konsiderueshme që nuk e ka dekurajuar Arsenalin, i cili fillimisht kishte ndërmend të garantonte të paktën 40 milionë euro për ish-lojtarin e Genoas dhe Bolognës.
E ardhmja e Cambiasos padyshim do të varet nga finalja e sezonit dhe nëse ata kualifikohen apo jo për Ligën e Kampionëve.
Nëse ata nuk arrijnë të përfundojnë të katërtit, Juventusi do të shqyrtojë shitjen e mbrojtësit të krahut, si për arsye buxheti ashtu edhe për të financuar tregun e transferimeve.
Nëse ata përfundojnë të katërtit, menaxhmenti i Juventusit do të punojë për të mbajtur lojtarët e tyre më të mirë./Telegrafi/