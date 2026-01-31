Arsenali "shpartallon" Leeds Unitedin, "blindon" kreun e Ligës Premier
Arsenali ka shënuar fitore bindëse në udhëtim te Leeds Utd, në kuadër të xhiros së 24-të në Ligën Premier.
“Topçinjtë” zhvilluan një paraqitje solide, për të triumfuar me rezultat të thellë 0-4.
Martin Zubimendi pas harkimit të Noni Madueke shënoi me kokë për ta zhbllokuar epërsinë pas 27 minutave lojë.
Madueke ishte protagonist edhe te goli i dytë, ku rivëndja e tij nga këndi shkoi brenda rrjetës, por meqenëse preku kokën e Darlow u regjistrua si atuogol (38’).
Ndërkohë, fitoren e vulosi suedezi Viktor Gyokeres pas asistimit të Martinellit (69’).
Krejt në fund, rrugën drejt rrjetës e gjeti edhe Gabriel Jesus, i cili dribloi mbrojtësin pastaj e la të shtangur portierin mysafir (87').
Kësisoj, Arsenali vazhdon si lider me 53 pikë ndërsa Leeds Utd zë pozitën e 16-të me 26 sosh./Telegrafi