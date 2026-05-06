Arsenali planifikon festë madhështore më 31 maj nëse fiton Ligën Premier ose Ligën e Kampionëve
Arsenali po përgatit plane për një paradë të mundshme feste në Islington të dielën, më 31 maj, nëse arrin të fitojë titullin në Ligën Premier ose në Ligën e Kampionëve këtë sezon, sipas raportimeve të mediave britanike.
Festimet janë planifikuar paraprakisht të zhvillohen më pak se 24 orë pas finales evropiane, ku londinezët mund të përballen me Paris Saint-Germain ose Bayern Munich.
Në rast se skuadra e drejtuar nga Mikel Arteta siguron titullin e Ligës Premier në ndeshjen ndaj Crystal Palace më 24 maj, tifozët do të duhet të presin edhe një javë për paradën me autobus të hapur në veri të Londrës.
Sipas planit paraprak, itinerari i paradës do të përfundojë në Islington Town Hall, ndërsa eventi pritet të zhvillohet në orët e paradites ose rreth mesditës.
Megjithatë, rruga përfundimtare ende nuk është konfirmuar.
Klubi kishte hartuar një plan të ngjashëm festimesh edhe dy sezone më parë, kur humbi titullin në momentet e fundit ndaj Manchester City.
Parada e mundshme e këtij viti vjen në një moment me kalendar të ngjeshur për skuadrën, e cila pritet të kthehet nga Budapesti në orët e para të mëngjesit të 31 majit pas finales të Ligës së Kampionëve.
Situata ndërlikohet edhe më tej nga angazhimet ndërkombëtare, pasi përfaqësuesja e Anglisë, nën drejtimin e Thomas Tuchel, do të grumbullohet më 1 qershor përpara një udhëtimi në Shtetet e Bashkuara në kuadër të përgatitjeve për Kupën e Botës. /Telegrafi/