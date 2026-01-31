Arsenali ofron dy yje për të siguruar nënshkrimin me Julian Alvarez
Tregu evropian i transferimeve është tronditur nga lëvizja e fundit e Arsenalit për të bërë një hap vendimtar cilësor në repartin ofensiv.
Klubi londinez ka vënë në shënjestër Julian Alvarez, sulmuesin argjentinas të nivelit elitar që aktualisht aktivizohet me Atletico Madridin.
Për ta realizuar këtë operacion të rëndësishëm, “Topçinjtë” janë të gatshëm të sakrifikojnë pjesë me vlerë si Gabriel Martinelli dhe Gabriel Jesus, në kuadër të një shkëmbimi strategjik.
Kjo formulë synon të ulë ndjeshëm shpenzimin financiar direkt për argjentinasin, një lojtar që ka tërhequr gjithashtu interesin e gjigantëve të tjerë si Chelsea dhe PSG.
Gabriel Martinelli shfaqet si elementi kryesor i negociatave në këtë projekt ambicioz që Mikel Arteta po përpiqet të ndërtojë për afatin kalimtar të verës së ardhshme.
Anësori brazilian, i vlerësuar rreth 45 milionë euro, është një profil që Atlético Madridi e ka monitoruar edhe më parë për skemën e tij.
Edhe pse Arsenali nuk ka një domosdoshmëri urgjente për t’u ndarë nga talenti 24-vjeçar, mundësia për të siguruar shërbimet e Alvarezit e justifikon plotësisht këtë lëvizje taktike.
Nga ana tjetër, përfshirja e Gabriel Jesus në bisedime sjell një dozë përvoje që mund të joshë drejtuesit sportivë të klubit madrilen.
Arsenali synon të përfitojë nga fakti që të dy sulmuesit brazilianë kanë qenë pranë largimit gjatë 18 muajve të fundit, për të finalizuar marrëveshjen.
Klubi londinez po planifikon një ristrukturim të thellë të repartit ofensiv në vitin 2026, duke i dhënë përparësi efikasitetit para portës që garanton ylli i Atleticos.
Alvarez përfaqëson profilin modern të sulmuesit që mund të luajë në disa pozicione të vijës së sulmit, duke mahnitur analistët dhe stafin teknik të ekipit anglez./Telegrafi/